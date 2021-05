Alitalia: Giovannini, discussione con Ue alle battute finali, Ita destinata a crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano industriale di Ita prevede una compagnia non grande quanto Alitalia ma destinata a crescere. Ne stiamo discutendo da varie settimane con l'Unione europea e siamo alle battute finali". Così il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, nel corso della registrazione della puntata di "Otto e mezzo" che andrà in onda questa sera su La7. "Anche le grandi compagnie sono andate in crisi per l'emergenza del Covid-19 e quindi ci si sta ponendo una grande domanda sul futuro del trasporto aereo, che è sempre più integrato con il trasporto ferroviario", ha aggiunto.(Rin)