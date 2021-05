Ue-Canada: Borrell con Garneau, focus su Etiopia e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha spiegato via Twitter di aver avuto un "buono scambio di opinioni con il ministro degli Esteri Marc Garneau", a margine della riunione dei ministri degli Affari esteri del G7 a Londra, "sulla situazione profondamente preoccupante in Etiopia e sulle relazioni con la Russia". Borrell ha aggiunto che e"l'Ue e il Canada sono partner stretti". E "non vediamo l'ora di rafforzare ulteriormente la nostra buona cooperazione", ha concluso. (Beb)