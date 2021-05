Governo: Giovannini, grande coesione in Cdm, spingiamo tutti nella stessa direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, ha voluto ribadire oggi come in Consiglio dei ministri ci sia "una fortissima coesione tra di noi. Tutti spingiamo nella stessa direzione e il governo è impegnato in modo molto coeso". Parlando nel corso della registrazione della puntata di "Otto e mezzo" che andrà in onda questa sera su La7, il ministro ha aggiunto: "Sul Pnrr andranno trovati i voti in parlamento, e lì differenze tra i partiti emergeranno per cui servirà trovare dei punti di sintesi, di equilibrio, come è stato fatto finora".(Rin)