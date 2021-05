Governo: Giovannini, Draghi asset importante del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "è un asset importante del nostro Paese". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, nel corso della registrazione della puntata di "Otto e mezzo" che andrà in onda questa sera su La7. "A livello internazionale - ha aggiunto - c'è apprezzamento per Draghi, non solo per ciò che ha fatto in Europa ma anche per quello che sta facendo in Italia. Tra qualche giorno parte la riflessione sul futuro dell'Europa e l'Italia deve essere presente e partecipe a questa riflessione".(Rin)