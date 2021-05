Argentina: Fernandez, sentenza Corte suprema su scuole mostra un diritto "decrepito" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio della proroga delle misure restrittive era avvenuto a poche ore dalla diffusione del bollettino ufficiale che riportava il numero più alto di decessi giornalieri dall'inizio della pandemia, il 30 aprile con 561 vittime della Covid-19. Nelle ultime 24 ore il numero delle morti è stato di 540, con 15.920 nuovi contagi. Il totale delle persone con l'infezione attualmente in corso è arrivato invece a 258.315, con un incremento di circa 100 mila casi dall'inizio di aprile. Dall'inizio della pandemia si registrano complessivamente 3.021.179 contagi e 64.792 morti. Il livello di occupazione delle Unità di terapia intensiva (Uti) pure segna un record sia a livello nazionale, con il 68 per cento, che nell'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba), con il 75,1 per cento. Il totale di persone ricoverate nelle Uti è di 5.426. Nel distretto della città di Buenos Aires, le cifre ufficiali indicano invece un 85 per cento di occupazione complessiva, con diverse strutture che operano oltre il 100 per cento. (Abu)