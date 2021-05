Afghanistan: Borrell e Jaishankar, impegno a sostegno processo di pace e su cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due parti hanno inoltre condannato con fermezza e insieme "l'inaccettabile livello di violenza perpetrato contro le forze nazionali dell'Afghanistan e contro i civili e gli omicidi mirati di attivisti per i diritti civili, persone dei media e Ulema". Hanno ribadito la loro "richiesta di un cessate il fuoco a livello nazionale immediato, permanente e completo". Per Ue e India, una cessazione efficace e incondizionata delle ostilità è essenziale per creare le condizioni appropriate affinché i negoziati procedano in modo significativo, per costruire la fiducia tra le parti, per infondere fiducia nel popolo afghano e per dimostrare un autentico impegno dei talebani per una riconciliazione duratura. Borrell e Jaishankar hanno convenuto che un processo di pace di successo richiede che i talebani si impegnino in buona fede, con un serio impegno a trovare una soluzione politica. Entrambe le parti hanno ribadito l'importanza di garantire che il suolo afghano non venga utilizzato da gruppi terroristici per minacciare la sicurezza dell'India e dell'Ue. Ricordando la dichiarazione congiunta del vertice Ue-India sul terrorismo internazionale, entrambe le parti hanno condannato con la massima fermezza tutte le attività terroristiche e ribadito il loro forte impegno a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, compreso il suo finanziamento, lo smantellamento delle infrastrutture terroristiche e la lotta alla radicalizzazione, per garantire che l'Afghanistan non sia mai più un rifugio sicuro per il terrorismo internazionale. (segue) (Beb)