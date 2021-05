Scuola: Azzolina (M5s), stop alle classi pollaio, ora soldi e idee ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola post pandemica "deve ripartire dalla riduzione del numero di alunni per classe. Mai più classi pollaio. Non è un sogno: ci sono le risorse e ci sono le idee". Questo uno dei passaggi dell'intervento dell'ex ministro dell'Istruzione ed esponente del Movimento 5 Stelle, Lucia Azzolina, sull'Huffington Post. Per l'ex ministro "bisogna subito dare seguito al percorso avviato dal governo precedente che in pochi anni può garantire un ritorno alla fase pre-Gelmini. Ma i numeri contenuti nel Def - ha aggiunto - non sono un buon segnale". L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha visto, nei mesi scorsi, "una reazione straordinaria della comunità scolastica" ha rivendicato Azzolina, secondo cui "grazie agli investimenti, alle risorse e agli strumenti messi in campo dal governo precedente, al lavoro prezioso e infaticabile di tutto il personale scolastico, al dibattito pubblico generatosi sull’importanza della scuola come luogo di incontro, di socialità, di promozione della persona, di riduzione dei divari e delle disuguaglianze, la scuola ha riacquistato un po’ di centralità". Una centralità, ha aggiunto, che "non va dispersa e che richiede sforzi ulteriori, decisivi, per guardare al futuro con fiducia e con speranza".(Rin)