Imprese: Pier Silvio Berlusconi, ora Mediaset potrà costruire casa pan-europea televisione

- L'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha commentato questa sera al Tg5 il recente accordo con Vivendi sottolineando che "dopo cinque anni di stallo, ora Mediaset – un’azienda tutta italiana – potrà finalmente iniziare a costruire quella casa pan-europea della televisione che progettiamo da tempo e investire nuove risorse in contenuti e tecnologia". Mediaset, ha aggiunto, "è orgogliosa che sia un Gruppo italiano a fare da locomotiva europea per la nascita di Mfe (Media for Europe), un progetto ambizioso e innovativo destinato a generare valore e posti di lavoro".(Rin)