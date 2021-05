India: Giani sente donna positiva al Covid bloccata a Delhi e poi Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha parlato oggi con Simonetta Filippini, la connazionale di Campi Bisenzio (Firenze) positiva al coronavirus rimasta bloccata in India, a Nuova Delhi, dove si era recata per un’adozione internazionale, e con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Lo riferisce il servizio di informazione della Giunta regionale, “Toscana Notizie”. “Ho voluto parlare direttamente con Simonetta per sincerarmi della sua condizione e mi sono poi sentito con il ministro Di Maio. Anche la Farnesina si sta interessando al caso”, ha dichiarato Giani. Il presidente della Toscana ha precisato che la signora Filippini ha espresso il timore che le sue condizioni di salute possano peggiorare e che dall’albergo sanitario in cui si trova possa essere trasferita in un ospedale. I genitori della donna hanno chiesto l’intervento del ministero degli Esteri per organizzare il rientro con un volo militare. “Lo sforzo, condiviso, che proviamo a mettere in campo è quello di agevolare il rientro di Simonetta in Toscana, per essere curata qui”, ha detto Giani. Simonetta Filippini si trova in India dal 19 aprile con il marito; il ritorno in Italia, insieme alla bambina adottata, di due anni, era previsto per il 28 aprile, ma la donna non si è potuta imbarcare a causa della positività al virus. Il marito e la bambina sono rimasti anche loro nella capitale indiana in un albergo.(Res)