Alitalia: in primo quadrimestre 2021 si conferma compagnia più puntuale d'Europa

- Con il 93,6 per cento dei voli arrivati in orario Alitalia si conferma, anche in questi primi quattro mesi del 2021, la compagnia aerea più puntuale in Europa e la sesta nel mondo. Secondo quanto si legge in una nota, tale risultato è certificato da "FlightStats (Cirium), autorevole società americana che monitora le performance operative delle principali compagnie, confrontando i dati delle aviolinee con la metodologia 'A14', ovvero con una tolleranza in arrivo di 14 minuti rispetto all'orario di atterraggio previsto". Il dato del primo quadrimestre del 2021 "conferma le performance di vertice della Compagnia, che negli ultimi tre anni si è sempre classificata nelle prime due posizioni europee (prima nel 2020, seconda nel 2019 e 2018). Una conferma delle ottime prestazioni operative anche in questa fase pandemica che ha rappresentato il momento di maggiore criticità della storia del trasporto aereo". Come riporta la nota "l'operativo Alitalia sta crescendo sensibilmente e nei mesi di maggio e giugno, in confronto agli analoghi mesi dello scorso anno, la Compagnia opererà oltre 12 mila voli (+150 per cento) mettendo a disposizione della clientela circa 1,7 milioni di posti (+128 per cento)". (Com)