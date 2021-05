Spagna-Serbia: ministro Esteri Selakovic incontra rappresentanti del Congresso deputati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Belgrado ha invitato gli investitori spagnoli a rafforzare la loro presenza sul mercato serbo, sottolineando che il Paese balcanico è leader nella regione per l'attrazione di investimenti diretti esteri. Il capo della diplomazia serba ha infine ribadito che la piena adesione all'Unione europea è un obiettivo strategico della politica estera della Serbia. A questo proposito Selakovic ha ringraziato Madrid per il continuo sostegno al processo di integrazione Ue di Belgrado. Il ministro ha ringraziato la Spagna anche per la posizione di principio secondo cui non riconosce l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo e per il sostegno fornito in questo senso da Madrid alla Serbia nelle organizzazioni internazionali. Selakovic ha precisato ai suoi interlocutori al Congresso dei Deputati che Belgrado è impegnata nel dialogo con Pristina e nella risoluzione pacifica della questione del Kosovo. (segue) (Spm)