Balcani: Lajcak (Ue), allargamento è piano A, non lasciare spazi a pericolosi piani B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allargamento dell’Ue è il piano A per i Paesi dei Balcani, mentre la diffusione del “non paper” sullo smembramento della Bosnia-Erzegovina rappresenta un pericoloso piano B che non è in alcun modo accettabile. Lo ha detto l’inviato speciale dell’Ue per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak, nel corso dell’evento online The geopolitical gambles in the Balkans, organizzato dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). “L’idea di ridefinire i confini nei Balcani non è nuova ma è stata riportata all’attenzione” da questo "non paper", ha osservato Lajcak sottolineando che tale documento contiene idee “molto pericolose” e con cui “sono completamente in disaccordo” in quanto sarebbe la realizzazione di quanto voluto dagli ex presidenti Slobodan Milosevic e Franjo Tudjman. “Sfortunatamente la prospettiva dell’adesione all’Ue si sta allontanando e per questo si forma un vuoto che permette la creazione di nuove idee”, ha osservato l’inviato speciale Ue. Per la regione balcanica, secondo Lajcak, dovrebbe esistere solo un piano A ovvero quello dell’allargamento Ue con l’adesione dei Paesi dei Balcani, ma i rallentamenti attuali permettono l’emergere di questi “piani B” inaccettabili. (Pav)