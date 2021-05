Roma: Meleo, ciclabile sul Tevere criticato da 'grandi esperti' esiste dal 2008

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono tornata sulla ciclabile del Lungotevere, su cui alcuni 'grandi esperti' di lavori pubblici come Matteo Salvini o Carlo Calenda stanno straparlando". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore alle infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo pubblicando anche un video in cui la si vede in bicicletta sul tratto di ciclabile interessato dalle polemiche. "Sono chiacchiere - dice- di chi evidentemente non sa neanche come funziona un cantiere e che ha il tempo di andare a scattarsi due foto su una ciclabile in corso di manutenzione anziché occuparsi dei temi ben più urgenti di questo periodo. Ecco, ci tengo a darvi alcune informazioni utili per fare chiarezza, ricordando ancora una volta che i lavori della ciclabile non sono ancora terminati: è un lavoro di manutenzione ordinaria per ripristinare solo ed esclusivamente il manto che già esisteva, ormai ridotto a pezzi dopo oltre 10 anni di mancata manutenzione; il manto di asfalto è stato progettato per quel tratto nel 2008, in epoca Veltroni, e realizzato nel 2009 in epoca Alemanno. Mi chiedo quindi chi oggi critica, dove fosse all'epoca in cui si trovava come forza politica al governo della città (Zingaretti se lo ricorda?); l'intervento è importante per la sicurezza di tutte le persone che si muovono in bici, sui monopattini, a piedi, con le carrozzine per i bimbi, con i pattini; abbiamo identificato, su mio input, attraverso il dipartimento Simu, alcune soluzioni, parte dei lavori in corso, per rendere il primo asfalto steso di colore simile a quello del sanpietrino. Le prove sono in corso, attendiamo ora un ok da parte degli enti preposti. Se avete modo di passare in prossimità di Ponte Regina Margherita, date un'occhiata e ditemi cosa ne pensate; tanti cittadini - conclude- sono molto soddisfatti di questa manutenzione, me lo hanno detto anche oggi durante il giro che ho fatto in bici". (Com)