Regno Unito: elezioni Londra, l'insolita canditura del comico Count Binface

- Count Binface, interpretato dal comico 41 enne Jon Harvey, è probabilmente il candidato più particolare per la poltrona da sindaco di Londra. Il candidato indipendente, il cui nome si traduce letteralmente come "Conte Testa di Cestino", ha affermato di essere "più qualificato" di qualsiasi altro candidato per governare la capitale britannica. Il Conte, che si è autoproclamato essere un "guerriero spaziale interplanetario", ha affermato che sta partecipando alla competizione elettorale per "vincere". Il Conte aveva precedentemente sfidato il primo ministro Boris Johnson nella sua circoscrizione durante le elezioni del 2019, con il nome di Lord Buckethead (Lord Testa di Secchio). Secondo il suo programma, pubblicato nel mese di aprile, qualora Binface vincesse si è proposto di rinominare il London Bridge come "Phoebe Waller Bridge", in onore della famosa attrice e commediografa britannica, e vorrebbe che Londra si riunisse all'Unione europea come entità a sé stante. In precedenti interviste Binface ha dichiarato che le elezioni sarebbero "spazzatura" per come si prospettano, per cui, essendo la spazzatura "manna dal cielo" per il Conte, quest'ultimo ha dichiarato di adorarle. Il Conte ha inoltre spiegato che questa sarebbe la "prima elezione a sindaco sul vostro pianeta", ma ha anche rivelato di essersi "dilettato" con la politica locale sul suo "pianeta" nel "Quadrante Sigma". (segue) (Rel)