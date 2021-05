Regno Unito: elezioni Londra, l'insolita canditura del comico Count Binface (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insomma un candidato decisamente sui generis per guidare la capitale britannica. Binface nel gennaio 2020 aveva avviato una raccolta fondi per finanziare la propria "campagna elettorale", affermando che il sostegno sarebbe stato investito in "supporto a politiche sensate", ma promettendo che qualsiasi denaro "non utilizzato" dalla campagna sarebbe stato donato all'organizzazione in supporto dei senzatetto "Shelter". Tra le altre politiche proposte da Binface, un'ordinanza che impedisca la vendita di cornetti e croissant a prezzi superiori a una sterlina. L'obiettivo finale del Conte sarebbe quello di "lasciare un segno" nella "politica intergalattica". Un sondaggio condotto la scorsa settimana ha rivelato che il supporto per Count Binface si aggirerebbe attorno all'1 per cento, rendendolo potenzialmente non il candidato meno votato tra i 20 candidati alla poltrona di sindaco. Il "primato" negativo spetterebbe a Laurence Fox, ex attore e candidato che ha incentrato tutta la propria campagna contro le politiche anticontagio e le restrizioni. (Rel)