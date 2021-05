Turismo: Paesi G20 insieme per ripresa settore, Draghi invita a prenotare vacanze in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mobilità sicura, gestione delle crisi, resilienza, inclusività, trasformazione verde, transizione digitale, investimenti in infrastrutture. Sono questi i sette punti del documento finale per far ripartire il settore turistico, approvato oggi nella ministeriale del G20 a presidenza italiana organizzata a Roma e presieduta dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Introducendo la conferenza stampa al termine della riunione ministeriale del G20 sul turismo, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso fiducia in una ripartenza del settore, che nel 2020 ha visto nella sola Italia una perdita di 28 miliardi di euro (circa l’1,5 per cento del Pil) e a livello mondiale un calo del 73 per cento dei flussi turistici internazionali e circa 62 milioni di posti di lavoro persi. "È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia: non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo”, ha dichiarato Draghi, sottolineando che in attesa del certificato verde europeo “il governo ha introdotto un pass verde nazionale che entrerà in vigore nella seconda metà di maggio” per spostarsi in Italia. (segue) (Res)