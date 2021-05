Turismo: Paesi G20 insieme per ripresa settore, Draghi invita a prenotare vacanze in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Draghi ha chiarito che “dalla seconda metà di giugno il certificato verde” per gli spostamenti “sarà operativo nell’Ue”. Grazie a questo pass “le persone potranno spostarsi fra Paesi senza obbligo di quarantena”, ha spiegato. “Le nostre città, le nostre montagne stanno riaprendo: alcuni settori sono destinati a ridursi ed altri a crescere, ma io non ho dubbi che il turismo tornerà più forte di prima. Intanto il governo fornirà un aiuto all’industria turistica che è figura prominente nel Pnrr”, ha spiegato Draghi, sottolineando che se “c’è un Paese che è intrecciato con il turismo è il nostro. Tutto il mondo vuole venire qui. La pandemia ci ha costretto a chiudere ma noi siamo pronti ad ospitare il mondo”. “Dobbiamo garantire regole chiare e semplici per garantire l’arrivo dei turisti e per poter viaggiare in Italia in sicurezza”, ha concluso Draghi. (segue) (Res)