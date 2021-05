Turismo: Paesi G20 insieme per ripresa settore, Draghi invita a prenotare vacanze in Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il settimo punto vede i Paesi del G20 impegnati a concentrare le risorse in investimenti e infrastrutture per un'economia del turismo del futuro più forte, sostenibile e inclusiva. In merito Garavaglia ha precisato che “la ripartenza non può che dotarsi chiaramente di nuove strutture e infrastrutture così da sfruttare al meglio le risorse che ogni stato può mettere a disposizione”. Il ministro del Turismo ha inoltre ricordato che “allo scopo di evitare che queste linee guida rimangano scritte solo sul comunicato finale del G20 la verifica della loro implementazione sarà affidata all’Ocse e al Unwto”. “Non possiamo perdere tempo”, ha proseguito Garavaglia, ricordando che il turismo rappresenta una “chiave di volta per la crescita equilibrata e sarà il banco di ripresa una volta sconfitta la pandemia”. Per quanto riguarda l’Italia, ha affermato il ministro, “le linee guida già rientrano nella strategia del governo per far ripartire il turismo. Sono infatti presenti nel programma inviato da Roma a Bruxelles nell’ambito” del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr). “Uno schema – ha aggiunto Garavaglia – che prevede per il solo ministero del Turismo interventi per 2,4 miliardi di euro divisi tra prestiti (1,8 miliardi di euro) e sussidi (600 milioni di euro). (segue) (Res)