Turismo: Paesi G20 insieme per ripresa settore, Draghi invita a prenotare vacanze in Italia (5)

- Garavaglia ha sottolineato che un capitolo discusso con particolare attenzione durante la riunione è stato quello della mobilità sicura, ricordando che l’Italia rientra nelle regole europee del “Digital Green Pass”. “L’ultimo decreto ha già individuato le formule per far ritornare i turisti senza l’obbligo della quarantena obbligatoria”, ha dichiarato il ministro. “Ho chiesto e ottenuto da Thierry Breton, il commissario al Mercato interno presente alla riunione, il massimo impegno per accelerare l’introduzione del certificato verde digitale europeo, misure che in pratica però pensiamo di introdurre in anticipo, ed estendere il lasciapassare europeo a Paesi terzi che desiderano ripristinare i flussi turistici da e verso l’Europa”, ha sottolineato il ministro. “Pensiamo all’importanza del mercato americano e britannico per la nostra industria”, ha aggiunto. “Breton ci ha assicurato che il certificato sarà aperto all’adesione dei Paesi terzi. In questo modo il turista straniero desideroso di fare le vacanze in Italia dovrà presentarsi con una certificazione vaccinale, una di immunità o con un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Basta questo per evitare la quarantena”, ha affermato Garavaglia. (Res)