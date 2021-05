Lombardia: Consiglio regionale approva mozione per piano investimenti adeguato per scuole paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità una mozione presentata dalla consigliera di Lce Elisabetta Strada per ottenere la parità scolastica dei nidi e delle scuole materne paritarie, sia private che comunali, che si occupano di 112 mila bambini nella sola Lombardia. "Abbiamo chiesto alla giunta di farsi parte attiva nei confronti del governo per ottenere un piano di investimenti adeguato nella dotazione che, anche nelle applicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possa riequilibrare il gap tra i Sistemi dell'Istruzione nella fascia 0-6 anni riferito all'ambito comunale e privato paritario rispetto a quello statale - ha commentato Strada - e di promuovere in forma autonoma in Lombardia politiche per l'attivazione di un Piano Regionale dedicato alle scuole per l'infanzia rivolto alla fascia d'età 0-6 anni". (Rem)