Fondi Lega: caso Lfc, difesa Di Rubba-Manzoni chiede assoluzione, non ci fu peculato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo illustrato le posizioni" di Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni "escludendo l'esistenza e la configurabilità dei due reati contestati". È quanto ha detto l'avvocato Piermaria Corso fuori dall'aula al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato a carico dell'ex presidente della Lombardia film commission Di Rubba e il commercialista Manzoni. Il legale ha chiesto di assolvere entrambi dalle accuse di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato. Per i pm, Di Rubba e Manzoni insieme ad altri avrebbero distratto 800mila euro di fondi regionali nell'ambito dell'operazione immobiliare con al centro l'acquisto da parte della Lombardia film commission di un capannone a Cormano (Mi). Stando alla tesi difensiva, Di Rubba e Manzoni non avrebbero commesso - ha spiegato il loro legale - "nessuna appropriazione indebita". Si torna in aula il prossimo primo giugno per le repliche quando è attesa anche la sentenza del gup Guido Salvini. (Rem)