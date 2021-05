Spagna: Regionali Madrid, per ministra Montero oggi tutti cittadini hanno stesso potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Madrid nessuno può rimanere in casa in quanto tutti i cittadini e le cittadine hanno lo stesso potere. Lo ha affermato la ministra spagnola dell'Uguaglianza ed esponente di spicco di Unidas Podemos, Irene Montero, invitando "tutto il mondo" a depositare il suo voto ed in particolare le donne. In attesa dell'esito delle urne, Montero ha evidenziato che in una democrazie è sempre positivo che ci sia una forte partecipazione in quanto il voto è uno strumento "fondamentale" per esercitare i diritti. (Spm)