Turismo: Di Maio, Italia pronta ad accogliere tutti i visitatori con consueta ospitalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è pronta ad accogliere tutti i turisti "con la sua consueta ospitalità". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con la stampa italiana a Londra a margine del G7. "È un momento in cui in tutti i fora multilaterali stiamo lavorando per fare in modo che più turisti possibili possano arrivare in Italia e che gli italiani possano viaggiare come turisti dove vorranno andare", ha dichiarato. "Voglio fare un appello per dire che l’Italia è pronta ad accogliere tutti i turisti con la sua consueta ospitalità tutti coloro che vogliono vedere le nostre bellezze", ha aggiunto. "Stiamo lavorando a delle misure che consentiranno di far ripartire il settore turistico, di fare godere cittadini di tutto il mondo il nostro Paese" che "è il primo insieme alla Cina per siti Unesco", ha concluso Di Maio. (Rel)