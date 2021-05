Roma: Ferrara (M5s), Zingaretti su pista ciclabile Lungotevere e su fatti di Roma sempre in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nicola Zingaretti quando si tratta di Roma è come gli appuntamenti per le visite specialistiche della Regione Lazio, arriva sempre in ritardo; sui rifiuti, sul lavoro e ora sulla pista ciclabile sul Lungotevere". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere del M5s in Campidoglio Paolo Ferrara. "Dice che l’asfalto non va bene sulle rive del fiume ma doveva farlo notare a Walter Veltroni circa 15 anni fa; sono troppo forti o fanno cose e poi non se lo ricordano, oppure fanno cose e poi vogliono nasconderle. Le dimenticanze devono essere un male comune nel suo partito perché in questi anni si sono scordati anche di fare manutenzione". (Com)