Turismo: Di Maio, al lavoro con altri Paesi su accordi per favorire flussi

- L'Italia sta lavorando sulla "reciprocità" con altri Paesi per favorire la ripresa dei flussi turistici. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando con la stampa italiana a Londra a margine del G7. "Stiamo lavorando insieme per far ripartire insieme il prima possibile i flussi turistici. Il lavoro che faremo nei prossimi giorni è quello fatto a maggio-giugno dell’anno scorso quando si parlava di corridoi turistici, solo che quest’anno abbiamo le persone vaccinate, quindi un punto di vantaggio", ha chiarito Di Maio. "Mi stanno chiamando ministri degli Esteri da tutto il mondo che vogliono costruire accordi bilaterali con l’Italia per far venire loro cittadini in Italia, dovremo coordinarci con i partner europei e gli altri amici che abbiamo nel mondo per fare godere delle bellezze che abbiamo nel nostro Paese", ha concluso. (Rel)