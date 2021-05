Libia: Di Maio, imprese italiane coinvolte in costruzione autostrada e aeroporti Tripoli e Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese italiane nei prossimi mesi ricominceranno a costruire l’autostrada libica dal confine tunisino a quello egiziano, inizieranno a costruire l’aeroporto di Tripoli e c’è un accordo di massima su quello di Bengasi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con la stampa italiana a margine della riunione con gli omologhi del G7 a Londra. “Una sessione del G7 di oggi è stata dedicata alla Libia e l’illustrazione, come è giusto che fosse, l’abbiano fatta noi come Italia. Abbiamo chiesto cooperazione e sostegno sulla stabilità della Libia e nuove forme di sostegno economico per il popolo libico ma anche opportunità per le nostre imprese”, ha detto Di Maio, rimarcando gli accordi raggiunti anche con la ministra degli Esteri libica Najla Mangoush con cui è stato “concordato un percorso per la ricostruzione dell’aeroporto di Bengasi”. “Nello statement finale del G7 c’è un passaggio dedicato al tema dell’immigrazione. Andiamo incontro all’estate, il tema della sicurezza è fondamentale e l’Italia incassa una cooperazione sul tema libico e sui flussi migratori che ci consentirà di gestire un fenomeno epocale con i nostri alleati”, ha concluso il titolare della Farnesina. (Rel)