Scuola: Pittoni (Lega), con no ad assegnazione provvisoria docenti rischio cattedre scoperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante chiarire quale sia la linea dell'esecutivo in merito alla procedura di assegnazione provvisoria per le docenti madri di bambini piccoli. La contrarietà a un emendamento in merito espressa dal Viceministro Castelli a nome del Governo in commissioni riunite per il Decreto Sostegni espone al rischio concreto di avere cattedre vuote e interi territori scoperti. A causa del vincolo quinquennale, molte docenti infatti rinunciano all'incarico per non trovarsi lontane dalla famiglia. Auspichiamo anche che sia presto chiarito come si potrà garantire la presenza di tutti gli insegnanti in cattedra da settembre, in modo da prevenire la disorganizzazione già patita durante quest'anno da docenti, studenti e genitori". Queste le domande del senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato, in occasione dell'audizione del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.(com)