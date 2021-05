Roma: autodemolitore sequestrato su via Togliatti, iniziata rimozione rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina sono iniziate le operazioni bonifica in un autodemolitore abusivo su via Palmiro Togliatti messo sotto sequestro dalla polizia locale di Roma Capitale nel 2019 per reati ambientali e urbanistici. Dopo l'apertura delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, è proseguita l'attività di controllo delle pattuglie del V gruppo Casilino che ha portato, oggi, all'avvio degli interventi di rimozione dei rifiuti presenti e di demolizione dei manufatti siti nell'area, il tutto a spese del responsabile. Le operazioni proseguiranno i prossimi giorni e saranno monitorate dagli agenti.(Rer)