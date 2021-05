Decreto Sostegni bis: Pd, estendere aiuti per sicurezza sport a spettacolo dal vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Sostegni bis, "secondo quanto emerge da alcune bozze in circolazione, pare possa prevedere un Fondo di 61 milioni di euro per aiutare le società sportive professionistiche e dilettantistiche iscritte al Coni a sostenere le spese per i tamponi, necessari a garantire la prosecuzione delle gare". Lo dichiarano in una nota congiunta la capogruppo Pd della commissione Cultura Rosa Maria Di Giorgi e Michele Nitti, deputato del Partito democratico. "Allo stesso tempo un gruppo di giocatori della nazionale italiana di calcio ieri avrebbe ricevuto la prima dose di vaccini per poter disputare i campionati europei. Sarebbe opportuno - continuano - che tali misure venissero estese anche al settore dello spettacolo, un comparto duramente colpito che sta sostenendo spese elevate in ambito sanitario effettuando regolarmente tamponi ai propri lavoratori per garantire lo svolgimento in sicurezza delle proprie attività. Ci auguriamo - concludono Di Giorgi e Nitti - che il ministro Franceschini accolga tempestivamente questa sollecitazione affinché anche per i lavoratori dello spettacolo dal vivo sia assicurato un adeguato sostegno economico per far fronte agli alti costi affrontati per rispettare i protocolli sanitari".(Com)