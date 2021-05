Italia-Algeria: colloquio telefonico Draghi-Tebboune, focus su partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo algerino Abdelmadjid Tebboune. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui il partenariato strategico italo-algerino, anche nella prospettiva del percorso di riforme in corso in Algeria, e i prossimi appuntamenti istituzionali dell’agenda bilaterale e multilaterale. Secondo quanto riferisce la nota, sono state affrontate anche le crisi regionali, con particolare attenzione per la situazione in Libia e nel Sahel.(Res)