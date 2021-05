Spagna: Regionali Madrid, alle 19 affluenza record del 69,14 per cento, +11 punti rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle elezioni regionali di Madrid alle 19 è stata del 69,14 per cento, 11 punti in più rispetto a quelle del 2019. Sin dalle prime ore del mattino in tutta la regione si sono formate lunghe code di elettori in attesa di esercitare il diritto di voto. Una partecipazione record che assume ancora più valore considerando che le elezioni si stanno svolgendo durante una pandemia e in un giorno lavorativo. Le tensioni che hanno caratterizzato tutta la campagna elettorale hanno generato, dunque, quell'effetto "mobilitazione" che diversi analisti politici avevano preannunciato. (Spm)