Cina: Di Maio, attenzione a diritti umani ma anche dialogo su clima e sostenibilità

- Con la Cina è giusto mantenere un canale di dialogo aperto sul clima e la sostenibilità ambientale, un tema che vede Pechino come un attore fondamentale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con la stampa italiana a margine della riunione con gli omologhi del G7 a Londra. “La Cina è stato un tema centrale della riunione del G7 con particolare attenzione al tema dei diritti umani”, ha detto Di Maio. “Il G20, che vede l’Italia come attore fondamentale, credo che sia un’occasione per coordinare quest’azione per raggiungere la neutralità entro il 2050. Un consesso come il G20 presieduto dall’Italia tiene insieme gli attori globali dal punto di vista economico e delle emissioni per ridurle e raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati”, ha detto il ministro. (Rel)