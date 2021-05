Turismo: Di Maio, un coordinamento Ue per accordi con Paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia confida in vista della stagione turistica in un coordinamento europeo che "permetta agli Stati membri di concludere accordi con i Paesi terzi in modo tale da potere potenziare ancora di più la mobilità intra ed extra europea". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando con la stampa italiana a Londra a margine del G7. "L'Italia sta lavorando su tutti i fronti a far ripartire il prima possibile i flussi", ha aggiunto Di Maio. "E' chiaro che con il Regno Unito come l'anno scorso lavoreremo ancora di più per fare venire in Italia turisti dal Regno", ha concluso. (Rel)