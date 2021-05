© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEPresentazione del progetto per il sito di Crescenzago vincitore della seconda edizione del bando internazionale Reinventing Cities, promosso dal Comune insieme a C40. Intervengono l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran, l'Head of Zero Carbon Development di C40 Hélène Chartier, i rappresentanti del team vincitore, la presidente della commissione giudicatrice architetto Valeria Bottelli e l'assessore all'Urbanistica del Municipio 3, Antonella Bruzzese.Diretta streaming (ore 11.30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla cerimonia di commemorazione dei deportati per motivi politici e razziali nei campi di sterminio nazisti, nel 76° anniversario della liberazione di Mauthausen. La cerimonia è organizzata da Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti).Cimitero Monumentale (ore 16.30)REGIONESi riunisce la Commissione sanitàPalazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 11.00)Il Vice Presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti interviene alla cerimonia in ricordo dei deportati politici e razziali promossa dall’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (Aned) in occasione dell’anniversario della Liberazione del campo di Mauthausen, avvenuta il 5 maggio 1945. Oltre al Vice Presidente Carlo Borghetti, sono presenti i rappresentanti di Aned, Anpi, Cdec, Figli della Shoah, Fondazione Memoria della Deportazione, Fondazione Memoriale della Shoah, Regione Lombardia e Città metropolitana. Alla cerimonia partecipano anche due delegazioni di studenti milanesi e della scuola ebraica.Cimitero Monumentale (ore 16.30)VARIEPresentazione dello studio “Comunicazione, media e turismo”, condotto dal Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi (Certa) dell’Università Cattolica insieme a Publitalia ’80 - Gruppo Mediaset nell’ambito dell’incontro “Comunicare il turismo per la ripresa in Italia e in Europa. La notorietà e l’attrattività delle destinazioni italiane e il ruolo dei media”. Alla presentazione partecipa il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.Diretta streaming attraverso i canali social dell’Ateneo (ore 11.00)Conferenza stampa di presentazione della mostra: Les Citoyens Uno sguardo di Guillermo Kuitca sulla collezione della Fondation Cartier pour l'art contemporain. Parteipano: Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia, Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, Cyrille Vigneron, Presidente e CEO Cartier International, Hervé Chandès, Direttore Generale Fondation Cartier pour l'art contemporain, Guillermo Kuitca, Direttore artistico, Grazia Quaroni, Direttore esecutivo partenariato Fondation Cartier pour l'art contemporain.Triennale Milano, Viale Emilio Alemagna, 6 o diretta streaming sulle pagine Facebook e i canali YouTube di Triennale Milano e di Fondation Cartier (ore 11.30)IULM inaugura la mostra/installazione Border Walls che rientra nel programma di iniziative della World of the Year 2020, Confine,.Diretta streaming sul sito dell'Ateneo e sul canale YouTube della IULM (ore 18.00) (Rem)