Covid: in Lombardia crescono i ricoveri nei reparti (+48) e calano nelle terapie intensive, 1354 i nuovi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia continuano a calare i ricoveri nelle terapie intensive, di malati affetti da coronavirus, dove oggi sono ricoverate 10 persone meno di ieri, per un totale di 525, mentre aumentano nei reparti Covid, dove si trovano 48 pazienti più di ieri, per un totale di 3263. Lo riferisce il quotidiano bollettino diramato dalla Regione sulla diffusione del Covid, secondo il quale in Lombardia, a fronte di 39.365 tamponi effettuati, sono 1.354 i nuovi positivi (3,4 per cento), mentre sono 41 i decessi, per un totale di 33,014. I guariti/dimessi sono, infine, 1.407. (Rem)