Roma: assessore Mobilità, qualcuno rinfreschi memoria a Zingaretti su ciclabile Tevere

- "Zingaretti come Salvini. Povero, è in ritardo di oltre 15 anni. L’asfalto c’era già. I lavori erano stati programmati quando era sindaco Veltroni, realizzati poi con Alemanno. Qualcuno gli rinfreschi la memoria". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore alla Mobilità di Roma, Pietro Calabrese. "Noi, nel frattempo - aggiunge -, continuiamo con i cantieri per la riqualificazione della pista. Strano che poi vengano sempre criticati i cantieri a lavori in corso e non a lavori ultimati. Forse anche questo è un segno di cambiamento delle strategie politiche dei nostri oppositori. Del resto vanno compresi, prima di noi, non essendoci cantieri nemmeno per rifare un ciglio stradale, non avevano questa grande opportunità: quella di opporsi ai cantieri in corso facendoli passare per lavori brutti e ultimati. La ciclabile non si tocca". (Rer)