Repubblica Ceca: ministro Difesa, per la Nato minacce principali sono Russia e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e il terrorismo sono le minacce principali nella valutazione della Nato. Lo ha detto il ministro della Difesa della Repubblica Ceca, Lubomir Metnar, dopo aver incontrato il presidente del comitato militare della Nato, il maresciallo britannico Stuart Peach. Come riportato in precedenza dall'agenzia di stampa "Ctk", Peach è a Praga per una visita di commiato prima di lasciare il suo mandato nella Nato. Metnar e Peach hanno discusso di sicurezza e hanno convenuto che oggi il mondo è un posto meno sicuro che in passato. La partecipazione alla Nato è una valida garanzia di difesa per i suoi membri e il terrorismo e l'aggressività russa sono in cima alla lista delle minacce alla sicurezza. Secondo il ministro, il presunto coinvolgimento di agenti dei servizi segreti militari russi nelle esplosioni nel deposito di munizioni di Vrbetice nell'ottobre e dicembre del 2014 si inseriscono in questo contesto. (segue) (Vap)