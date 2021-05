Repubblica Ceca: ministro Difesa, per la Nato minacce principali sono Russia e terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peach ha reiterato la solidarietà espressa a Praga da parte della Nato, ricordando che dietro gli attacchi ci sono apparentemente gli stessi agenti russi che hanno provocato esplosioni in Bulgaria e che sono stati protagonisti degli avvelenamenti da novichok a Salisbury, nel Regno Unito. Non meno significativo è il tentativo russo di minare la sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina ostacolandone l'accesso al Mar Nero. Per quanto riguarda le missioni Nato all'estero, Peach ha ringraziato la Repubblica Ceca per il suo impegno nella regione baltica, in particolare nella sorveglianza del suo spazio aereo, e anche in Afghanistan. Il ministro della Difesa ha dichiarato che in quest'ultimo Paese i compiti essenziali sono stati soddisfatti e sta ora alle forze di sicurezza locali assumersi la piena responsabilità per la situazione. Prima di Metnar, il maresciallo Peach è stato ricevuto dal generale Ales Opata, capo di Stato maggiore dell'Esercito ceco, che lo ha informato dell'aumento della spesa ceca per la difesa e dei progressi fatti nel reclutamento e nella modernizzazione delle Forze armate. (Vap)