Germania: Pmi chiedono 400 miliardi di euro per transizione ecologica e digitale

- L'Associazione federale delle piccole e medie imprese di Germania (Bvmw) chiede al governo di istituire un fondo da 400 miliardo di euro per sostenere le aziende impegnate nella transizione ecologica e nella digitalizzazione. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfuter Allgemeine Zeitung”, precisando che il fondo dovrebbe avere una dotazione di 40 miliardi di euro all'anno per i prossimi dieci anni. Per il Bvmw, “molte aziende di medie dimensioni hanno incontrato enormi problemi di liquidità durante la crisi del coronavirus e hanno dovuto ripiegare sul proprio capitale per assicurarsi i mezzi di sussistenza, in alcuni casi utilizzandolo completamente”. Alla categoria delle piccole e medie imprese (Pmi) appartiene oltre il 90 per cento delle società tedesche, che impiegano sei lavoratori su dieci. A causa della base di capitale più sottile, numerose Pmi ottengono dalle banche i prestiti per gli investimenti più difficilmente. Il Bvmw chiede denuncia poi come inaccettabile che le imprese artigiane abbiano un'aliquota fiscale più elevata in Germania rispetto alla concorrenza negli altri Paesi. Inoltre, secondo l'associazione delle Pmi tedesche, i costi della burocrazia dovrebbero essere ridotti di almeno il 10 per cento. Lo Stato dovrebbe poi garantire un'infrastruttura più moderna, espandere le energie rinnovabili e abbreviare le procedure di pianificazione e approvazione. (Geb)