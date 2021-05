Auto: Tavares (Stellantis), non ricorreremo a quote verdi acquistate da Fca a Tesla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis rispetterà i parametri europei nell'ambito delle emissioni di Co2 senza dover ricorrere alle "quote verdi" acquistate a Tesla da Fiat Chryler Automobiles (Fca) prima della fusione con Peugeot Société Anonyme (Psa). Lo ha detto al settimanale francese "Le Point" Carlo Tavares, amministratore delegato di Stellantis. Il gruppo franco-italiano potrà ricorrere alla "tecnologia elettrica" di Psa, ha detto Tavares. "In questo modo rispetteremo in modo autonomo le limitazioni di emissioni di diossido di carbonio da quest'anno", ha affermato l'amministratore delegato. (Frp)