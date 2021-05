Canada: “Al Arabiya”, casinò sospettati di finanziare Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Canada ha istituito una squadra investigativa per indagare su una rete sospettata di essere affiliata all'Iran e al gruppo libanese Hezbollah coinvolta nel riciclaggio di denaro, nel gioco d'azzardo e nel contrabbando di stupefacenti attraverso i casinò di Vancouver. “Abbiamo assistito ad un costante riavvicinamento della rete iraniana e di Hezbollah con le reti cinesi attive nel campo delle azioni illecite", ha dichiarato ad “Al Arabiya”, l’emittente televisiva saudita con sede a Dubai, un ex membro della Royal Canadian Mounted Police. L'ex ministro canadese dell'immigrazione Chris Alexander ha definito l’indagine "complessa e pericolosa" e ha confermato che i funzionari canadesi stanno cercando di fare chiarezza. Il Canada ha elencato gli Hezbollah libanesi come organizzazione terroristica dal 2002.(Res)