Turchia: leader Chp Kilicdaroglu, pronto a correre per presidenza con sostegno alleati

- Il leader del kemalista Partito popolare repubblicano (Chp), Kemal Kilicdaroglu, ha annunciato la propria disponibilità a candidarsi alla presidenza della Turchia se glielo chiederanno i partiti alleati dell’Alleanza della Nazione, formata in occasione delle elezioni parlamentari del 2018 con il partito nazionalista Iyi, il partito islamico Saadet e il liberal-conservatore Partito democratico (Dp). “Abbiamo un’Alleanza della Nazione. Se l’Alleanza dice ‘sarai (il nostro candidato presidenziale)’, lo sarò”, ha detto Kilicdaroglu, in un’intervista ripresa dal quotidiano turco “Hurriyet”. E’ tempo di sostenere un dibattito presidenziale, ha detto il leader del partito kemalista, sottolineando che “potrebbe candidarsi anche un altro membro del partito. La questione è il benessere e la pace della Turchia. Parleremo e discuteremo in questo quadro”, ha aggiunto. I partiti dell’Alleanza della Nazione hanno corso con candidati diversi alle ultime elezioni presidenziali del 2018, ma si sono presentati congiuntamente alle elezioni parlamentari dello stesso anno: in tale occasione hanno eletto complessivamente 173 deputati (su 600), contro i 337 della coalizione al potere, l’Alleanza del popolo. Le quattro formazioni hanno anche sostenuto i rispettivi candidati alle elezioni amministrative tenute nel 2019. Le prossime elezioni presidenziali turche dovrebbero tenersi nel 2023, ma i partiti di opposizione, tra cui il Chp, chiedono alle autorità di indire elezioni anticipate. (Tua)