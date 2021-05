Difesa: Cirielli (Fd'I) su Esercito, militari sono eroi moderni al servizio della patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore della Camera dei deputati e coordinatore della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, afferma: "Gli uomini e le donne in divisa sono eroi moderni della nostra nazione. Nel giorno dei 160 anni dell'Esercito italiano - prosegue il parlamentare in una nota - è doveroso ringraziare tutti i militari per l'impegno che quotidianamente portano avanti, tra mille difficoltà, in Italia e all'estero al fine di garantire la sicurezza, la democrazia e la libertà". L'esponente di Fd'I aggiunge: "I militari dell'Esercito rappresentano, da sempre, un punto di riferimento imprescindibile per gli italiani soprattutto nei momenti di crisi. Per questo non potremmo mai dimenticare anche lo straordinario lavoro che, tutt'oggi, stanno svolgendo senza risparmiarsi al fianco di cittadini ed istituzioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria di Covid-19. Una ulteriore testimonianza - conclude Cirielli - di amore e dedizione per la propria patria. Grazie di tutto". (Com)