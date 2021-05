Rpt-Rifiuti: Giacomoni (FI), a Roma Raggi non fa la differenza e nemmeno differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto.In merito alla vicenda sui rifiuti, "chi amministra Roma dovrebbe far la differenza, ma non fa nemmeno la differenziata: raccolta, trattamento e smaltimento ai minimi storici, schizzano produzione rifiuti e Tari, grazie al M5s non c'è neppure un piano per lo smaltimento. Le inadempienze della regione Lazio targata Pd chiudono il cerchio. E' questa l'economia circolare di Pd e M5s". Così in una nota il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni. (Com)