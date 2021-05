G7: incontro tra Di Maio e Raab, lavorare insieme in modo ancora più stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha incontrato l'omologo italiano, Luigi Di Maio, a margine dell'incontro dei capi della diplomazia del G7 in corso a Londra. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri del Regno Unito, le due parti hanno rilevato il "loro desiderio di continuare a lavorare in modo particolarmente stretto in questo anno importante, viste le rispettive presidenze britannica e italiana del G7 e G20 e la presidenza congiunta della COP26". Inoltre i due ministri "hanno concordato ambizioni di alto livello per la conferenza sui cambiamenti climatici COP26 a Glasgow a novembre, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti per il clima". I ministri hanno anche discusso la cooperazione su una serie di questioni bilaterali e globali, "compresa l'importanza della Coalizione globale contro Daesh nell'affrontare la minaccia del terrorismo dal Nord Africa e dal Sahel e i colloqui in corso delle Nazioni Unite per risolvere la questione di Cipro". Le due parti hanno infine "preso atto dei progressi compiuti verso un accordo di cooperazione bilaterale tra Regno Unito e Itala e ribadito il loro desiderio di sviluppare il nostro anno di Presidenza firmando entro la fine dell'anno". (Rel)