Decreto Sostegni bis: Lega, stop versamento contributi 2021 autotrasportatori ad Authority

- Nel 2021 "gli autotrasportatori non dovranno versare i contributi all'Authority. L'emendamento della Lega è in dirittura d'arrivo nel Dl Sostegni bis dopo il via libera al Senato". Lo sottolineano in una nota i parlamentari della Lega Edoardo Rixi, Simona Pergreffi, ed Elena Maccanti. "In pratica - spiegano - non si applica per l'anno in corso l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'autorità di regolazione dei trasporti. Un intervento di buon senso per sostenere il settore del trasporto in ginocchio a causa della crisi pandemica causata dall'emergenza sanitaria. Un ulteriore segnale del cambio di passo con la Lega al governo".(Com)