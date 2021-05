Ambiente: Bonanni (FI), controlli frequenti e sanzioni per contrastare discariche abusive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati raccolti da Arpa Lazio rivelano che a Roma sono oltre 300 le discariche abusive e quasi 23 i siti dichiarati a rischio ambientale. In queste aree si verificano spesso roghi tossici dolosi che danneggiano la salute dei cittadini, e l’ambiente circostante", lo comunica in una nota Donato Bonanni, presidente dell’associazione 'Ripensiamo Roma' e dirigente del coordinamento romano di Forza Italia. "È una situazione drammatica - spiega - causata da chi, singoli individui o organizzazioni criminali, guadagna attraverso l’incenerimento di rifiuti speciali, ricavando alluminio, rame e ferro da rivendere nel mercato. Ma non solo. C’è anche chi si disfa in modo illecito di questi rifiuti. Piccole e medie imprese edili non in regola, e lavoratori autonomi, come i traslocatori e gli 'svuota cantine', che operano indisturbati pur non avendo le necessarie autorizzazioni ambientali, quali l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (Anga)". (segue) (Com)