Covid: Laforgia (Leu), stiamo ripartendo responsabilmente, basta polemiche su coprifuoco

- Il senatore di Liberi e uguali (Leu) Francesco Laforgia, dichiara in una nota: "Stiamo ripartendo grazie alla responsabilità e alle scelte giuste fatte in questi mesi, la destra eviti di innescare nuove polemiche politiche sul coprifuoco". Con le misure previste dal decreto Sostegni e il green pass nazionale "si mettono basi importanti per far ripartire il turismo nel Paese. Fondamentali saranno i progressi della campagna vaccinale e occorreranno linee di indirizzo chiare e omogenee sul territorio nazionale, per quando partirà la somministrazione alle fasce più giovani", aggiunge il senatore di Leu. (Com)