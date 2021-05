Irlanda del Nord: candidato leadership Dup Poots minaccia azioni legali contro protocollo nordirlandese post Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Agricoltura nordirlandese e candidato alla leadership del Partito unionista democratico (Dup), Edwin Poots, ha minacciato azioni legali contro il protocollo nordirlandese contenuto all'interno dell'accordo commerciale post Brexit siglato tra Regno Unito e Unione europea lo scorso anno. Poots ha spiegato di aver dato mandato a un team di legali di esaminare il protocollo, annunciando che il procedimento legale inizierà una volta terminato l'esame. Il punto di contesa è la creazione di un vero e proprio confine doganale sul Mare d'Irlanda per le merci in transito tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, confine che secondo Poots e il Dup minerebbe il ruolo della nazione nordirlandese nel Regno Unito. Secondo i termini dell'accordo, il protocollo può essere rimosso unicamente con un voto a maggioranza dell'assemblea legislativa nordirlandese, con il primo voto previsto nel 2024. Poots, candidato a succedere a Arlene Foster nella leadership del Dup, ha riferito al parlamento di Stormont che "il protocollo deve essere eliminato". Poots ha inoltre annunciato di "non avere alcun desiderio" di divenire primo ministro dell'Irlanda del Nord, nel caso fosse eletto leader del Dup. I due candidati, Edwin Poots e Jeffrey Donaldson, non hanno ancora annunciato un accordo sulla data delle elezioni per succedere a Foster, la quale ha annunciato le proprie dimissioni dalla guida del partito saranno effettive a partire dal 28 maggio. (Rel)