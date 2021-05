Calcio: Moratti scrive a Saccone e Sala, capisco passione, ma amministrazioni e prefetture sono chiamate a prevenire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Regione tende una mano ai tifosi interisti, ma al tempo stesso è preoccupata per le possibili conseguenze legate a questi avvenimenti. "Lungi da me - ha proseguito - voler esprimere giudizi nei confronti dei tifosi, dei quali capisco la passione, specie davanti al raggiungimento di un traguardo sportivo così importante. Rilevo però come fosse prevedibile che la voglia di socialità e di un ritorno alla normalità andasse a interessare i festeggiamenti, ampiamente annunciati, e che tali festeggiamenti sarebbero inevitabilmente sfociati in concentramenti di persone. Era altrettanto prevedibile che anche la soglia di attenzione su distanziamenti e uso delle mascherine si sarebbe notevolmente abbassata". Sotto la lente della vicepresidente, alcune esperienze passate, come l'incontro Atalanta-Valencia del 19 febbraio 2020. "Fatti - ha ricordato l'assessore al Welfare - che devono servire da esempio per organizzare con anticipo l'accesso ai possibili luoghi di maggiore assembramento, attivare informazioni di servizio e messaggi di sensibilizzazione, oltre a prevedere, per quanto possibile, rigorosi controlli. "Tutto questo - ha aggiunto - anche per evitare un'incongruenza che risulta evidente: appare infatti incomprensibile costringere tante attività produttive e commerciali al contingentamento e all'applicazione uniforme di regole di salute e sicurezza, quando poi di colpo si consente alle persone di riunirsi liberamente in una piazza senza il rispetto di quei protocolli ai quali per mesi i cittadini hanno dovuto attenersi". Ecco allora l'invito della vicepresidente lombarda a chiedere per il futuro un parere al Cts. (segue) (Com)